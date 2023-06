Etats-Unis: Statu quo de la Fed qui ouvre la voie à deux futures hausses de taux

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, une première depuis mars 2022, mais elle a ouvert la porte à deux autres relèvements d'un quart de point chacun d'ici la fin de l'année.

L'objectif de taux des fonds fédéraux reste donc fixé à 5,00%-5,25%, comme attendu par une large majorité des experts interrogés par Reuters.

"Le maintien de la fourchette cible lors de cette réunion permet au Comité d'évaluer les informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire", a déclaré la banque centrale des Etats-Unis dans le communiqué annonçant les décisions de son comité de politique monétaire, le FOMC (Federal Open Market Committee).

Les prochaines hausses "prendront en compte l'effet cumulé des hausses passées, les effets retardés de sa politique sur l'activité économique et l'inflation et les développements économiques et financiers", a-t-elle ajouté.

Ses nouvelles projections économiques, au biais "hawkish", montrent que la médiane des anticipations des responsables monétaires voit le principal taux directeur passer à 5,50%-5,75% d'ici fin décembre.

Le président de l'institution, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC lors d'une conférence de presse à partir de 18h30 GMT.

(Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)