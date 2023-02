Etats-Unis: SocGen visée par l'enquête de la SEC sur l'usage de messageries

La SEC a demandé à la filiale américaine de la SocGen, SG Americas Securities, de lui fournir des informations concernant le respect de l'obligation faite aux établissements financiers de conserver des traces de toutes les communications professionnelles, ajoute le groupe bancaire.

La SEC a lancé en 2021 une vaste enquête pour savoir comment les établissements financiers de Wall Street archivent ou conservent des traces des communications numériques de leurs équipes. Le régulateur américain des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mène aussi son enquête.

L'enquête a également visé des poids lourds bancaires américains comme JPMorgan Chase ou encore Bank of America, et certains établissements ont été contraints de payer collectivement plus d'un milliard de dollars d'amendes pour l'utilisation par leurs salariés de messageries non autorisées comme l'application WhatsApp.

La Société générale indique dans le communiqué financier coopérer à l'enquête. La banque s'est refusée à tout autre commentaire sur le dossier.

(Reportage Jaiveer Shekhawat à Bangalore et Saeed Azhar à New York, version française Matthieu Protard)