États-Unis: Powell (Fed) rassure sur les perspectives économiques

NEW YORK (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti mercredi que les nouvelles prévisions de la banque centrale montrant que la politique monétaire restera plus longtemps élevée ne constituent pas une promesse d'action, tout en rassurant sur les perspectives économiques et la hausse des rendements obligataires.