États-Unis: Pour Daly (Fed), une hausse de taux de 50 ou 75 points en septembre "raisonnable"

Une fois que les taux sont à ce niveau "restrictif" et qu'ils freineront la croissance et l'inflation, la Fed devrait les y maintenir et ne pas les abaisser rapidement, a déclaré Mary Daly lors d'une interview à CNN International.

La Fed est déterminée à ramener l'inflation à l'objectif de 2% qu'elle a fixé mais elle ne doit pas commettre une "erreur involontaire" en procédant à un resserrement trop important de sa politique monétaire, a-t-elle ajouté.

(Reportage Ann Saphir et Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)