États-Unis: Plus bas historique de l'indice de confiance du Michigan

Son indice de confiance a reculé à 50,0 après 58,4 en mai. Une première estimation l'avait donné à 50,2 il y a deux semaines, soit au plus bas historique, et le consensus Reuters tablait sur une confirmation de ce chiffre, les estimations s'échelonnant entre 48,5 et 51,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est revenue à 53,8 après 63,3 le mois précédent et celle des perspectives à 47,5 contre 55,2.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)