États-Unis: Les prix à la consommation augmentent de 0,6% en août, comme attendu

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 3,7% le mois dernier sur un an, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 3,6% en rythme annuel.

L'indice des prix de base ("core CPI"), qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a augmenté en août de 0,3% sur un mois et de 4,3% sur un an.

Les économistes tablaient sur des hausses de 0,2% et 4,3% respectivement.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)