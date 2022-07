Etats-Unis: Les mises en chantier de logements au plus haut depuis septembre

WASHINGTON (Reuters) - Les mises en chantier ont reculé plus que prévu en juin pour atteindre un plus bas de neuf mois et les permis de construire ont également diminué, a annoncé mardi le département du Commerce, suggérant un ralentissement du marché immobilier avec la hausse des taux hypothécaires.