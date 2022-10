États-Unis: Les dépenses des ménages augmentent plus que prévu en septembre

Le département du Commerce a fait état vendredi d'une augmentation de 0,6% des dépenses des ménages le mois dernier, en révisant à la hausse leur progression d'août à 0,6% contre 0,4% annoncé précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,4% en septembre.

L'indice des prix à la consommation (PCE) a pour sa part augmenté de 0,3% le mois dernier, comme en août. Sur un an, sa hausse est de 6,2%, là aussi comme le mois précédent.

Il en va de même pour l'indice "core PCE", hors énergie et alimentation, le plus surveillé par la Réserve fédérale, qui a progressé de 0,5%. Sa progression sur un an a toutefois légèrement accéléré, à 5,1% contre 4,9% en août, mais un peu moins que prévu par les économistes qui s'attendaient à une augmentation de 5,2%.

Alors que la Fed devrait relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt de trois quarts de point de base à l'issue de sa prochaine réunion mardi et mercredi prochains, ces premiers signes d'un ralentissement de l'inflation pourraient alimenter le débat sur la poursuite d'un resserrement monétaire au même rythme aux Etats-Unis.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Lina Golovnya, édité par Bertrand Boucey)