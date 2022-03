Etats-Unis: Les créations d'emplois supérieures aux attentes en février

Le département du Travail a fait état de 678.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier après 481.000 (révisé de 467.000) en janvier.

Le consensus Reuters donnait pour février un chiffre de 400.000 et les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 200.000 suppressions et 730.000 créations de postes.

Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a reculé à 3,8%, son plus bas niveau depuis février 2020, après 4,0% en janvier.

Le salaire horaire moyen est resté stable le mois dernier alors que le consensus tablait sur une augmentation de 0,5% et en rythme annuel sa progression a atteint 5,1%, ce qui marque un ralentissement par rapport à 5,5% (révisé) le mois précédent.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a qualifié cette semaine le marché du travail d'"extrêmement tendu".

Lors de ses auditions devant le Congrès, il s'est dit favorable à un relèvement de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed lors de la réunion de politique monétaire des 15 et 16 mars mais qu'il serait prêt à agir plus agressivement si l'inflation ne reculait pas aussi vite que prévu.

Les cours du pétrole ont grimpé au-dessus de 100 dollars le baril depuis que la Russie a lancé une attaque armée contre l'Ukraine, provoquant une rafale de sanctions de l'Occident contre Moscou.

"Il y a beaucoup de nouvelles inquiétantes dans le monde en ce moment, du conflit Russie-Ukraine à l'inflation galopante", a déclaré Sam Bullard, économiste en chef chez Wells Fargo.

"Mais la reprise de l'emploi aux États-Unis reste une éclaircie au milieu de ce carnage", a-t-il ajouté.

Charles Evans, le président de la Fed de Chicago, a estimé ce vendredi que ce rapport sur l'emploi ne changeait rien à la position de Jerome Powell et que le marché du travail était désormais très solide.

Tableau

(Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)