Etats-Unis: Le moral des ménages meilleur qu'attendu en juin

© LUCY NICHOLSON Le moral des ménages américains s'est amélioré plus nettement qu'attendu en juin, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. /Photo d'archives/REUTERS/Lucy Nicholson

Son indice de confiance a progressé à 86,4 après 82,9 en mai. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 84,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 90,6 après 89,4 le mois précédent et surtout, celle des perspectives a atteint 83,8 après 78,8.

Les anticipations d'inflation des consommateurs interrogés sont en outre en baisse plus marquée qu'anticipé, à 4,0% à l'horizon d'un an contre 4,6% en mai et 2,8% contre 3,0% à un horizon de cinq ans.

(Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)