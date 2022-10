Etats-Unis: Le géant de la distribution Kroger va racheter Albertsons pour 25 milliards de dollars

(Reuters) - Le groupe américain Kroger a annoncé vendredi le rachat d'Albertsons Companies pour 24,6 milliards de dollars (25,3 milliards d'euros), afin de créer un géant de la grande distribution en mesure de rivaliser avec le numéro un américain du secteur, Walmart.

Selon les termes de l'offre, les actionnaires d'Albertsons recevront 34,10 dollars pour chaque titre apporté, ce qui représente une prime d'environ 33% par rapport au cours de clôture de mercredi, un jour avant que l'agence Bloomberg ne fasse état de discussions entre les deux groupes.

Cette fusion entre le numéro un et le numéro deux des supermarchés indépendants aux Etats-Unis regroupera plus de 2.200 établissements Albertsons et plus de 2.700 magasins Kroger, y compris des enseignes telles que Ralphs et Fred Meyer.

Ce rapprochement risque cependant d'attirer l'attention des autorités, certains analystes estimant qu'il pourrait entraver la concurrence et entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Afin d'apaiser ces préoccupations, les deux entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient notamment de céder certains magasins. La nouvelle entité devrait compter entre 100 et 375 établissements.

"Albertsons apporte une implantation complémentaire et opère dans plusieurs régions du pays où il y a très peu ou pas de magasins Kroger", a déclaré le directeur général de Kroger, Rodney McMullen. "Cette fusion (...) accélère notre positionnement en tant qu'alternative plus convaincante aux concurrents plus grands et non syndiqués."

Après l'issue de l'opération, qui devrait être bouclée début 2024, Rodney McMullen restera à la tête de la nouvelle société.

Le titre Kroger perd 1,46% dans les premiers échanges à Wall Street et Albertsons 5,61%. Ils avaient pris respectivement 1,15% et 11,5% jeudi en réaction aux informations de Bloomberg.

(Reportage Aishwarya Venugopal et Deborah Sophia à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)