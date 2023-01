États-Unis: Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, plaide non coupable de fraude

NEW YORK (Reuters) - Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé mardi non coupable d'accusations de fraude liées à la chute de la plateforme de crypto-actifs, selon une déclaration faite par son avocat devant un tribunal fédéral de Manhattan, à New York.