Etats-Unis: Le déficit commercial au plus bas depuis plus d'un an

WASHINGTON (Reuters) - Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en août à son plus bas niveau depuis plus d'un an, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Commerce, le ralentissement de la demande intérieure avec la forte remontée des taux de la Réserve fédérale ayant pesé sur les importations.