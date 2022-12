Etats-Unis: La SEC doit se prononcer sur une réforme de la réglementation boursière

NEW YORK, (Reuters) - La Securities and Exchange Commission (SEC) pourrait donner ce mercredi le coup d'envoi de la plus importante réforme des règles de fonctionnement des marchés d'actions américains depuis près de 20 ans, avec pour objectif de favoriser la concurrence, la transparence et l'équité entre intervenants.