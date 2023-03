Etats-Unis: La Maison blanche veut inciter à plus de réglementation sur les banques, selon Washington Post

Les recommandations envisagées par la Maison blanche portent sur le rétablissement d'une surveillance accrue concernant les banques dont les actifs atteignent entre 100 milliards et 250 milliards de dollars, indique le quotidien.

Lors de la crise financière de 2008, les Etats-Unis avaient renforcé leur réglementation sur les banques avec la loi-cadre du "Dodd-Frank Act" mais celle-ci a été partiellement révisée sous la présidence de Donald Trump.

Les modifications apportées ont notamment fait passer de 50 milliards à 250 milliards de dollars le seuil à partir duquel les banques sont considérées comme présentant un risque systémique et font l'objet d'une surveillance plus stricte.

La Maison blanche n'avait pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire sur l'information du Washington Post.

Le projet de réglementation des banques est encore en cours d'élaboration et toute mesure devra être mise en oeuvre par la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), indique le Washington Post.

Parmi les éventuelles mesures, figurent l'obligation pour les banques d'avoir des exigences plus élevées en matière de capital, des actifs plus sûrs par rapport aux prêts à risque et des plans déjà prêts pour faire face à une crise ainsi qu'à des tests de résistance plus fréquents, selon le journal.

(Rédigé par Susan Heavey à Washington; avec la contribution de Shivani Tanna à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)