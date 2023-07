États-Unis - La hausse des prix à la consommation moins forte que prévu

L'indice global des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en juin, après 0,1% en mai. Sur un an, la hausse du CPI est de 3,0%, soit la plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021, après une hausse de 4,0% un mois plus tôt.

Les économistes s'attendaient à des hausses légèrement plus importantes pour le mois de juin, de 0,3% sur un mois et de 3,1% sur un an.

L'inflation hors alimentation et l'énergie s'est établi à 0,2%, une progression qui fait suite à un gain de 0,4% en mai. Sur un an, cet indice "core" a augmenté de 4,8% le mois dernier, après +5,3% un mois plus tôt.

Le consensus Reuters le donnait à 0,3% sur un mois et à 5,0% sur un an.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)