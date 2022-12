États-Unis: La FTC veut bloquer le rachat d'Activision par Microsoft

Microsoft a annoncé en janvier vouloir racheter Activision pour un montant estimé à 69 milliards de dollars (65,42 milliards d'euros aux taux d'aujourd'hui), l'opération la plus chère jamais réalisée dans ce secteur.

Le géant informatique américain prévoyait de devenir une fois l'opération bouclée la troisième société de jeux au monde en matière de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony.

Ce projet de rachat de l'éditeur de "Call of Duty", "Overwatch" et "Candy Crush" a déclenché des enquêtes approfondies aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et dans l'Union européenne, les régulateurs craignant une atteinte grave à la concurrence et un abus de position dominante.

Au terme de cette enquête, la FTC a décidé d'entamer une procédure pour bloquer cette opération, comme l'a rapporté en premier le Washington Post.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a promis de contester en justice cette décision. "Nous avons une confiance totale dans notre bon droit et nous nous félicitons de l'opportunité de présenter notre cas devant un tribunal", a-t-il déclaré.

(Reportage de Diane Bartz, version française Nicolas Delame et Tangi Salaün)