Etats-Unis: La Fed devra probablement augmenter ses taux davantage et peut-être plus vite, dit Powell

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) devra probablement relever ses taux d'intérêt davantage que prévu face aux récentes solides données économiques et elle est prête à des décisions encore plus importantes si la "totalité" des informations entrantes suggère que des mesures plus strictes sont nécessaires pour contrôler l'inflation, a déclaré mardi son président.