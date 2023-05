Etats-Unis: L'inflation ralentit plus que prévu en avril, à 4,9% sur un an

L'indice des prix à la consommation (CPI) du département du Travail s'est établi à 0,4% le mois dernier et affiche un ralentissement à 4,9% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et une progression de 5,0% en rythme annuel.

L'indice CPI de base ("core"), qui exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires et l'énergie, est ressorti en hausse de 0,4% en avril tandis que sur un an sa progression revient à 5,5%, contre un consensus Reuters de respectivement +0,4% et +5,5%.

Sur les marchés financiers, les contrats à terme à Wall Street ont basculé dans le vert, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans accentue ses pertes, cédant cinq points de base, à 3,47%, après la publication de ces données qui plaident pour une pause dans le cycle de resserrement de la Fed.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)