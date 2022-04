Etats-Unis: L'emploi reste dynamique, le taux de chômage tombe à 3,6%

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a continué de créer des emplois à un rythme soutenu en mars, le taux de chômage est revenu à son plus bas niveau depuis plus de deux ans et la hausse des salaires s'est accélérée, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail, qui fournit des arguments à la Réserve fédérale pour relever rapidement ses taux d'intérêt.

Ce rapport suivi de près par les économistes et les investisseurs fait état de 431.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 490.000. Mais les chiffres de janvier et février ont été révisés en hausse, de 95.000 au total.

Le taux de chômage a reculé à 3,6% le mois dernier, au plus bas depuis février 2020, alors que le consensus le donnait à 3,7%.

Le salaire horaire moyen a parallèlement augmenté de 0,4% en mars, après +0,1% le mois précédent, et sa progression sur un an atteint 5,6% après 5,2%.

Le marché du travail américain reste soutenu par la forte baisse du nombre de cas de COVID-19 aux Etats-Unis, qui favorise la levée des restrictions sanitaires dans tout le pays. Parallèlement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, même si elle alimente la hausse des prix à la pompe, ne semble pas pour l'instant avoir d'impact sur l'emploi.

Ces chiffres qui confirment la bonne santé de l'économie américaine pourraient permettre à la Fed d'accélérer le relèvement de ses taux d'intérêt pour tenter de freiner l'inflation, devenue sa principale préoccupation.

La banque centrale a déjà relevé son principal taux d'un quart de point le mois dernier, sa première hausse depuis plus de trois ans, mais les marchés s'interrogent désormais sur le rythme du resserrement de sa politique dans les prochains mois, une partie des investisseurs tablant sur une hausse d'un demi-point lors des prochaines réunions.

Les chiffres de l'emploi publiés vendredi et ceux des prix à la consommation attendus le 12 avril pourraient donc peser lourd dans la décision que prendra la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, le 4 mai.

Les rendements des bons du Trésor ont amplifié leur hausse après la publication du rapport du département du Travail et vers 12h50 GMT, celui des titres à deux ans affichait un bond de 15 points de base à 2,4361% tandis que le dix ans prenait près de dix points à 2,4244%.

Au même moment, le dollar s'appréciait de 0,24% face à un panier de devises de référence et les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street préfiguraient une ouverture en légère hausse.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)