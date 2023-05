Etats-Unis: L'emploi plus dynamique que prévu, le taux de chômage diminue à 3,4%

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril et la hausse des salaires s'est accélérée, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail, ce qui pourrait amener la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés pendant un certain temps.

Ce rapport suivi de près par les économistes et les investisseurs fait état de 253.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000.

Le chiffres de mars a été révisé en baisse de 71.000, à 165.000 au total.

Le taux de chômage, calculé sur la base d'une enquête distincte, a reculé à 3,4% alors que le consensus le donnait à 3,6% après 3,5%.

La hausse du salaire horaire moyen s'est accélérée à 0,5%, après +0,3%, ce qui porte son augmentation sur un an à 4,4% après 4,3%.

La Fed a relevé mercredi son taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires et a indiqué qu'elle pourrait mettre en pause sa campagne de resserrement de la politique monétaire.

Certains analystes estiment toutefois que le marché du travail surestime la santé de l'économie, et signalent la divergence entre les dépenses de consommation et les créations d'emplois, ainsi que le déclin continu de la productivité des travailleurs.

Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont stagné en février et en mars, tandis que la productivité a diminué pendant cinq trimestres consécutifs.

Les économistes notent également que la croissance de l'emploi se concentre davantage dans le loisirs et l'hôtellerie, ainsi que dans les administrations, des secteurs où l'emploi reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Les perspectives de l'emploi pourraient toutefois changer rapidement, les risques de récession augmentant en raison des coûts d'emprunt élevés et du resserrement des conditions de crédit dans un contexte de tensions sur les marchés financiers.

Pour l'instant, le consensus général est que l'économie continuera à créer des emplois au moins jusqu'au quatrième trimestre.

Les rendements des bons du Trésor ont amplifié leur hausse après la publication du rapport du département du Travail et vers 13h07 GMT, celui des titres à dix ans prenait plus de neuf points à 3,4502%.

Au même moment, le dollar passait dans le vert et s'appréciait de 0,31% face à un panier de devises de référence <.DXY>.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga et Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)