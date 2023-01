États-Unis: L'activité manufacturière se contracte encore en décembre, selon l'ISM

WASHINGTON (Reuters) - L'activité manufacturière s'est encore contractée en décembre aux Etats-Unis, mais les prix acquittés dans le secteur sont tombés à un creux de plus de deux ans et demi en raison du ralentissement de la demande dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi.