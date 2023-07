Etats-Unis: L'activité manufacturière poursuit son repli en juin

WASHINGTON (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en juin pour le huitième mois d'affilée et est tombée à son plus bas niveau depuis mai 2020, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi, qui signale aussi une baisse des prix à la production.