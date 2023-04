États-Unis: L'activité manufacturière à son plus bas niveau en mars depuis près de trois ans

(Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis est tombée en mars à son plus bas niveau depuis près de trois ans, les nouvelles commandes ayant continué à se contracter, et l'activité pourrait encore diminuer dans un contexte de resserrement des conditions de crédit, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.