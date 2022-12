Etats-Unis: L'activité économique se dégrade plus que prévu en décembre, selon l'indice PMI

WASHINGTON (Reuters) - L'activité économique aux Etats-Unis s'est contractée davantage en décembre et les nouvelles commandes sont tombées à leur plus bas niveau en un peu plus de deux ans et demi mais le ralentissement de la demande a permis d'atténuer significativement les pressions inflationnistes.