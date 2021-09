États-Unis: Hausse plus forte que prévu des prix à la production en août

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ANDREW KELLY Les prix à la production aux états-Unis ont fortement augmenté en août, dépassant les attentes, ce qui suggère que l'inflation pourrait rester élevée sur fond de tensions dans les chaînes d'approvisionnement, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. /Photo prise le 3 juin 2021/REUTERS/Andrew Kelly

Le département du Travail a annoncé une hausse de 8,3% sur un an de l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale, et de 0,7% par rapport à juillet. La hausse annuelle est la plus élevée observée depuis novembre 2010.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,6% d'un mois sur l'autre et de 8,2% en rythme annuel.

En juillet, l'indice PPI avait augmenté de 1% et de 7,8% sur un an.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)