Etats-Unis: Hausse plus forte que prévu des dépenses de consommation, l'inflation stagne

Les données publiées jeudi par le département du Commerce montrent que les dépenses de consommation aux Etats-Unis, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique du pays, ont augmenté en juillet de 0,8% en données ajustées.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,7%.

La statistique de juin a été révisée à la hausse, à 0,6%, au lieu de 0,5% annoncée initialement.

La consommation a été stimulée par les dépenses en biens et services. Le ralentissement de l'inflation, la bonne santé du marché du travail et le niveau élevé des salaires contribuent à soutenir les dépenses de consommation et l'économie.

L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en juillet sur un mois, une progression identique à celle du mois de juin. Sa hausse sur un an s'établit à 3,3% après 3% en juin.

L'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale et qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 0,2%. Sur un an, sa progression est de 4,2%, contre 4,1% un mois plus tôt.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% sur un mois et sur 4,2% sur un an.

