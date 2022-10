Etats-Unis: Hausse plus forte qu'attendu des prix à la production

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,4% par rapport à août et de 8,5% sur un an, a annoncé le département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 8,4% par rapport à septembre 2021, après +8,7% en août.

La baisse des prix sur un mois en août a été révisée à -0,2% contre -0,1% annoncé initialement.

Le ralentissement de la hausse des prix à la production en rythme annuel s'explique par de moindres tensions dans les chaînes d'approvisionnement et un reflux des prix des matières premières après les pics du printemps.

En excluant les prix de l'énergie, des produits alimentaires et des services commerciaux, des catégories plus volatiles, l'indice PPI affiche une hausse de 0,4% sur un mois (après +0,2% en août) et de 5,6% sur un an, un chiffre inchangé.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)