Etats-Unis: Hausse moins forte qu'attendu des prix à la production

L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 0,2% par rapport à septembre et de 8,0% sur un an, a annoncé le département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 8,3% en rythme annuel, après respectivement un gain de 0,2% (chiffre révisé de +0,4%) et 8,4% (chiffre révisé de +8,5%) en septembre.

En excluant les prix de l'énergie, des produits alimentaires et des services commerciaux, des catégories plus volatiles, l'indice PPI affiche une hausse de 0,2% sur un mois comme en septembre et un gain de 5,4% sur un an contre 5,6% en septembre.

