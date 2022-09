États-Unis: Hausse inattendue des prix à la consommation en août

L'indice des prix CPI, qui était resté stable en juillet, a augmenté de 0,1% le mois dernier, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Travail, et sa hausse sur un an est revenue à 8,3% après 8,5%, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse des prix de 0,1% d'un mois sur l'autre et une inflation de 8,1% en rythme annuel.

L'inflation américaine a culminé en juin à 9,1%, son plus haut niveau depuis novembre 1981. Elle a légèrement reflué depuis, grâce entre autres à l'atténuation des tensions affectant les chaînes d'approvisionnement et à une reprise de la consommation de services, dont les prix ont moins augmenté que ceux des biens manufacturés.

Parallèlement, les prix de l'essence ont nettement reculé après un record en juin à plus de cinq dollars le gallon (un gallon= 3,78 litres): selon les chiffres de l'association d'automobilistes AAA, ils étaient revenus à 3,707 dollars le gallon en moyenne mardi.

L'indice des prix hors énergie et alimentation, dit "core CPI", affiche une augmentation de 0,6% sur un mois en août après +0,3% en juillet; sur un an, sa hausse atteint 6,3% après 5,9%.

Les rendements des bons du Trésor américain ont nettement augmenté après l'annonce des chiffres du département du Travail, celui des titres à deux ans, les plus sensibles aux anticipations de taux d'intérêt, passant en quelques minutes d'un peu plus de 3,51% à plus de 3,70%.

Parallèlement, les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street, jusqu'alors orientés à la hausse, basculaient dans le rouge et le dollar s'appréciait face aux autres grandes devises.

La Fed réunit mardi et mercredi prochains son comité de politique monétaire (FOMC) et les marchés s'attendent à une nouvelle hausse de taux, l'inflation restant très supérieure à l'objectif de 2% que s'est fixé la banque centrale.

Le président de l'institution, Jerome Powell, a réaffirmé la semaine dernière que la Fed était "fortement déterminée" à combattre la hausse des prix.

Les marchés financiers privilégient l'hypothèse d'un relèvement de trois quarts de point de l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), similaire à ceux décidés en juin puis en juillet.

