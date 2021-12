Etats-Unis: Goldman Sachs abaisse ses prévisions de PIB, le projet de réformes sociales en danger

© SHANNON STAPLETON Goldman Sachs a abaissé ses prévisions trimestrielles de croissance économique aux Etats-Unis pour 2022 après que le sénateur démocrate Joe Manchin a annoncé qu'il n'apportera pas son soutien au projet de loi des dépenses sociales de 1.750 milliards de dollars (1.554 milliards d'euros) de Joe Biden. /Photo prise le 26 novembre 2021/REUTERS/Shannon Stapleton

Joe Manchin a assené un coup dur à ce vaste plan d'investissement baptisé "Build Back Better (BBB)" qui vise à étendre le filet de sécurité sociale des Américains et à lutter contre le changement climatique, démocrates et républicains disposant d'un nombre identique de sièges à la chambre haute du Congrès.

"Nous nous attendions déjà à une impulsion budgétaire défavorable pour 2022 en raison de l'affaiblissement du soutien contre le COVID-19 apporté en 2020 et en 2021 et sans la promulgation du 'BBB', cette impulsion budgétaire deviendra un peu plus défavorable que prévu", a écrit Jan Hatzius, analyste de Goldman Sachs dans une note datée de dimanche.

L'analyste a revu la prévision du produit intérieur brut des Etats-Unis à 2% contre 3% pour le premier trimestre 2022, sans tenir compte de l'adoption du projet de loi par le Congrès.

Pour le deuxième trimestre, l'estimation du PIB est ramenée à 3% contre 3,5% auparavant et pour le troisième trimestre à 2,75% contre 3%.

"Alors que le projet de loi sous sa forme actuelle semble peu probable, il y a encore une bonne chance que le Congrès adopte un ensemble beaucoup plus restreint de propositions fiscales avec des mesures incitatives pour le secteur manufacturier et pour lutter contre les tensions dans la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Jan Hatzius.

Goldman Sachs estime qu'il y a encore une chance que le Congrès prolonge le programme de crédit d'impôt pour les familles avec enfant avec quelques modifications bien que les chances soient moindres.

(Reportage Siddarth S in Bengaluru, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)