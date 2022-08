Fiat Chrysler va payer 300 million de dollars pour régler un litige lié au "dieselgate" aux Etats-Unis

Le dieselgate continue de hanter les constructeurs automobiles. Le 1er août 2022, c'est Fiat-Chrysler (désormais intégré au groupe Stellantis) qui a été condamné à verser 300 millions de dollars de dommages et intérêt pour régler un litige avec le département américain de la justice.

Cette décision survient après que FCA, qui fait partie désormais du groupe Stellantis, a plaidé coupable en juin de conspiration criminelle pour avoir tenté de contourner les normes sur les émissions polluantes de modèles des marques Ram et Jeep aux Etats-Unis, grâce à un logiciel. Ironie du sort : la fraude portait sur les versions dites "clean EcoDiesel" des SUV Jeep Grand Cherokee et des camionnettes Ram 1500. Plus de 100 000 véhicules de ce type ont été vendus depuis 2014.

"La société accepte la responsabilité et regrette la conduite qui a abouti à cet accord de plaidoyer", a déclaré au Washington Post Christopher Pardi, avocat général de FCA en Amérique du Nord.

Avec Reuters (David Shepardson; version française Jean Terzian)