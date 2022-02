États-Unis: Daly (Fed) favorable à "au moins" quatre hausses des taux en 2022

"Il y a un accord global sur le fait que l'inflation est trop élevée et le taux directeur trop faible", a-t-elle dit lors du World Affairs Council & Town Hall, à Los Angeles, citant la croissance économique et la bonne santé du marché de l'emploi.

Si la situation géopolitique autour de l'Ukraine ajoute aux incertitudes, cela ne perturbe pas les projets de la Fed, qui entend commencer à relever les taux le mois prochain, a déclaré Mary Daly.

"Relever les taux au moins quatre fois - au moins - est ma préférence, mais il faudra vraisemblablement le faire davantage" pour rééquilibrer la demande et l'offre, sauf si la demande des consommateurs recule plus qu'attendu ou si les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement sont résolus plus rapidement qu'anticipé.

(Reportage Ann Saphir; version française Jean Terzian)