Etats-Unis: Bayer va contester une condamnation à 275 millions de dollars pour contamination aux PCB

Le verdict a été rendu par la Cour supérieure du comté de King, dans l'État américain de Washington, en faveur de 13 plaignants qui attribuent leurs maladies à une exposition aux polychlorobiphényles, ou PCB, à l'école Sky Valley dans le comté de Monroe, ont rapporté jeudi Bloomberg et d'autres médias.

"Nous sommes respectueusement en désaccord avec le verdict divisé du jury dans cette affaire impliquant 13 plaignants et nous prévoyons de présenter des requêtes et des appels après le procès en raison des multiples erreurs et de l'absence de preuves au procès", a déclaré Bayer dans un communiqué.

Le titre Bayer reculait de 0,7% à 09h15 GMT, tandis que l'indice allemand DAX était en hausse de 0,5%.

Déjà poursuivi en raison du pesticide Roundup de Monsanto, Bayer doit également faire face aux conséquences liées au PCB, un produit chimique utilisé jusqu'à ce que Monsanto en arrête la production en 1977.

Depuis 2020, Bayer a résolu la majorité des litiges avec des municipalités concernant des eaux usées contaminées aux PCB pour un montant de 650 millions de dollars, mais plusieurs autres demandes sont en suspens.

En août, elle a provisionné 694 millions d'euros dans le cadre d'un accord avec l'État de l'Oregon concernant la présence de PCB dans les eaux usées.

Ce groupe de substances était autrefois utilisé dans les équipements électriques, les revêtements de sol ou encore la peinture et a été interdit par le gouvernement américain en 1979 après avoir été lié au développement de cancers.

(Reportage Ludwig Burger; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)