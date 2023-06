États-Unis: Amazon va verser $30 million pour régler des litiges de violation de la vie privée

WASHINGTON (Reuters) - Amazon a accepté de verser 5,8 millions de dollars afin de régler un litige pour violation de la vie privée après qu'un ancien employé du géant du commerce en ligne a espionné pendant des mois des utilisatrices de caméras Ring, a indiqué mercredi le régulateur américain dans un document de justice.

Par ailleurs, Amazon est convenu de payer 25 millions de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable distinct concernant des accusations selon lesquelles l'entreprise n'a pas respecté le droit à la vie privée d'enfants en n'effaçant pas ou en conservant plus longtemps que nécessaire des enregistrements d'appareils Alexa, en dépit de demandes des parents.

Ces procédures illustrent la volonté de la Commission fédérale du commerce (FTC) de demander des comptes aux géants technologiques, accusés par leurs détracteurs de privilégier les profits issus de la collecte de données au détriment de la vie privée des clients.

Amazon, qui a fait l'acquisition de Ring en avril 2018, a promis d'apporter certaines modifications à ses pratiques.

"Bien que nous soyons en désaccord avec les accusations de la FTC concernant à la fois Alexa et Ring, et nions toute violation de la loi, ces accords mettent ces problèmes derrière nous", a dit le groupe dans un communiqué.

Selon la FTC, Ring accordait à ses employés un plein accès aux vidéos des utilisateurs de ses caméras.

"Du fait d'une attitude laxiste envers la vie privée et la sécurité, des employés et des sous-traitants étaient en mesure de regarder, télécharger et transférer des données vidéos sensibles d'utilisateurs", a déclaré le régulateur.

Aux termes de l'accord conclu avec la FTC, Ring doit communiquer à ses clients l'étendue des données auxquelles l'entreprise et ses sous-traitants ont accès.

Ring a modifié sa politique en février 2019 pour que tout accès à une vidéo privée par un employé nécessite l'accord préalable de l'utilisateur.

Le montant total que va verser Amazon, soit 30,8 millions de dollars, constitue une fraction du bénéfice net du géant du commerce en ligne au premier trimestre - 3,17 milliards de dollars.

S'agissant de la plainte liée à Alexa, la FTC a estimé qu'Amazon avait violé les règles de protection de la vie privée des enfants et trompé les utilisateurs d'Alexa.

La commission a déclaré qu'Amazon a informé des utilisateurs d'Alexa qu'il allait effacer la retranscription d'enregistrements et les données de localisation, mais ne l'a pas fait.

(Reportage Diane Bartz et David Shepardson; version française Jean Terzian)