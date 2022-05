Les autorités américaines font appel à Danone pour reconstituer des stocks de lait infantile

Les autorités américaines s'activent pour faire face à la pénurie de lait infantile dans le pays. Après avoir mis en place un point aérien avec l'Europe pour accélérer les approvisionnements, la Food and drug administration veut diversifier leur source. La FDA a déclaré le 27 mai qu'environ 500.000 boîtes de lait supplémentaires fabriquées par Danone (via sa filiale Nutricia) seraient envoyés aux État-Unis alors que le groupe français avait déjà récemment augmenté ses expéditions dans le pays. Elles ont plus que doublé depuis mars. Danone est le deuxième producteur mondial de lait infantile, derrière le suisse Nestlé, mais il reste un acteur mineur aux Etats-Unis, avec moins de 5% de part de marché.

Le Congrès américain a par ailleurs pointé du doigt la FDA mercredi pour un manque d'urgence dans sa réponse aux plaintes concernant une possible contamination de lait maternisé dans une usine Abbott Laboratories, aujourd'hui fermée, qui a entraîné de graves pénuries dans tout le pays.

Les laboratoires Abbott contrôlaient 40% du marché avant la fermeture de l'usine, qui elle même représentait 40% de la production du groupe, a déclaré Christopher Calamari, son président.

Avec Reuters (Nathan Gomes, version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)