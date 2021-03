"Etaples est la plus grosse usine de machines électriques en Europe", selon Michel Forissier, chef de l'ingénierie de Valeo

L'Usine Nouvelle. - La production de moteurs électriques est une activité quasiment historique pour Valeo. Comment a-t-elle évolué ?

Michel Forissier. - L’activité principale historique de Valeo est l’embrayage, mais nous fabriquons des systèmes électriques depuis le début. L’une des marques du groupe est Paris Rhône (SPR), qui fabriquait des machines électriques, des dynamos, pour les voitures d’avant-guerre. C’est donc un savoir-faire historique. Nous sommes aujourd’hui le numéro 1 mondial des systèmes électriques dans les voitures. Nous fabriquons 30 millions de machines électriques (alternateurs et démarreurs) par an, ce qui nous place dans une voiture sur trois dans la planète. Notre usine d'Etaples (Pas-de-Calais) est la plus grosse usine de machines électriques en Europe, avec 27 000 machines produites chaque jour.

C’est sur la base de cette activité que nous avons engagé dans le marché de l’électrification des voitures modernes, de façon graduelle.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]