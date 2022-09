Etage de lanceur réutilisable d'ArianeGroup, filière française du ferroviaire, concept Dacia... Les cinq articles les plus lus

1 - Avec son lanceur Susie, ArianeGroup veut faire décoller les ambitions spatiales européennes

A l’ouverture de la grande conférence spatiale de l’IAC (Congrès international d'astronautique) , ArianeGroup a frappé un grand coup. L'industriel a dévoilé un projet d’étage réutilisable et capable de transporter jusqu’à cinq astronautes. De quoi repositionner l'Europe au coeur des enjeux spatiaux de la prochaine décennie.

2 - Le paysage industriel ferroviaire français en pleine recomposition

Le marché du ferroviaire en France est plus que jamais la chasse gardée d’Alstom. Mais l’espagnol CAF s'impose en challenger avec la reprise de l’usine de Reichshoffen (Alsace). Etat des lieux à l'occasion du salon Innotrans.

3 - Dacia a conçu la voiture rêvée des campeurs avec le concept car Manifesto

Pour incarner son changement d’identité, Dacia a dévoilé le concept car Manifesto. Présenté comme un « laboratoire d’idées », le véhicule intègre une multitude de fonctions pour s’aventurer dans la nature.

4 - Le projet de Rec Solar avance, mais pourrait être révisé à la baisse

En juillet, le projet de méga-usine de panneaux photovoltaïque du groupe sino-norvégien Rec Solar à Hambach (Moselle) a été sélectionné pour être subventionné par l’Union européenne. Mais le document ne mentionne que l’assemblage de modules et non plus la production de cellules, ce qui fait craindre une révision du projet, qui doit industrialiser une technologie du CEA. Le groupe souligne qu’aucune décision n’a encore été prise.

5 - Un traitement simple et peu coûteux pour éliminer certains PFAS

Une étude parue dans la revue Science présente une méthode chimique peu coûteuse pour détruire certains PFAS. Très utilisées dans l'industrie, ces molécules toxiques sont ultra-résistantes et se disséminent dans l'environnement. Une belle avancée de laboratoire, qui ne résout pas le problème global de l’élimination de ces polluants.