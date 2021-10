Et si convaincre d'abord les 1% les plus riches permettait de gagner la bataille du climat ?

Oui, les foyers les plus aisés ont contribué pour une très large part à la dépendance aux fossiles et à la menace climatique qui pèse sur tous. Mais ce sont aussi ceux dont le comportement individuel peut avoir un impact le plus significatif, dans un sens positif comme négatif, estime un groupe de chercheurs pluridisciplinaires dans un article publié par Nature. Kristian S. Nielsen, du département de psychologie de Cambridge University et ses quatre co-auteurs, conseillent donc de s’intéresser à motiver ceux qui disposent d’un statut socioéconomique élevé : les 1 % les plus riches de la planète, définis par un revenu annuel de plus de 109 000 dollars.