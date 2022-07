Et si les packs de lait devenaient virtuels ?

Bruno Garnier (Moultipass Agency) et Anne-Laure Bulliffon (Albumine) ont concocté le #challengelotvirtuel réservé aux experts confirmés. Ou aux novices : « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l’ont fait. » Aguerris, les deux consultants proposent un défi consistant à remplacer les lots physiques par des lots virtuels. Un peu de contexte s’impose. Dans la hiérarchie traditionnelle, l’emballage primaire contient le produit, le secondaire regroupe les unités primaires, tandis que le tertiaire est dédié au transport et à la logistique. Théorique, cette segmentation se décline en 1001 subtilités. Dans le cadre de la réduction à la source et de la suppression de composants, le #challengelotvirtuel propose de faire disparaître le lot, soit un emballage secondaire, en le remplaçant par un équivalent virtuel, comprendre sans la fonctionnalité de regroupement physique. Autant dire que Bruno Garnier et Anne-Laure Bulliffon s’attaquent à un totem de l’emballage et du conditionnement, essentiellement matérialisé par des films en polyéthylène (PE) - recyclables et recyclés - et des multipacks en carton.

Fond de rayon

Le #challengelotvirtuel ne concerne pas directement les promotions où le lot virtuel existe déjà. Dans ce cas, les produits faisant l’objet d’une opération – deux achetés plus un gratuit par exemple – sont détectés grâce à leur code-barres lors du passage en caisse. L’objet de la réflexion porte très précisément sur « le fond de rayon », autrement dit les « packs » de six briques de lait ou de bouteilles d’eau ou les conserves de champignons vendues par trois. Dans une approche classique de l’analyse de la valeur, la définition des priorités devient dès lors ardue. Sur le plan des références, le « pack » est une unité de vente consommateur (UVC) dotée de son propre identifiant. Sur le plan sociétal, l’emballage de regroupement, pourtant facile à trier et à recycler, mais envahissant, est souvent associé aux emballages inutiles. Un « irritant » pour reprendre la formulation polie. Sur le plan marketing, le « pack » offre une très grande surface de communication - le « facing » - pour la marque. Sur le plan fonctionnel, le consommateur peut mettre dans son chariot plusieurs produits en un seul geste. En revanche, les rayons de lait et d’eau se « délitent » au fil des heures, car les packs sont ouverts afin de pouvoir saisir un ou deux produits. Sur le plan de l'hygiène, l'emballage de regroupement protège les produits, un atout appréciable dans le cas des canettes. Sur le plan commercial, le « pack » n’a pas d'intérêt pour le consommateur quand il n’offre pas de dégressif. Les associations de défense des consommateurs dénoncent d'ailleurs régulièrement le flou « artistique » qui brouille le prix au litre ou au kilo et dénoncent volontiers un encouragement à la surconsommation dont découle le risque de gaspillage. Sur le plan logistique, selon l’organisation du point de vente et de la catégorie des produits, le « pack » est directement mis en rayon ou reste sur sa palette de livraison. L’objectif est de réduire la manutention sur des produits à faible marge.

Troubles musculo-squelettiques

Fournisseurs et marques se sont emparés de la question depuis plusieurs années. KHS propose, par exemple, de « coller » les emballages avec la technologie Innopack Nature MultiPack. Les clients de l'enseigne E.Leclerc peuvent en bénéficier. Dans une démarche de substitution et de réduction, Coca-Cola déploie le KeelClip et le CanCollar. Femaag Packing a conçu le pack en quinconce afin de combler les interstices entre les emballages cylindriques, les bouteilles d’eau par exemple. Les bracelets en plastique, comme Hi-Cone d’ITW, ont été chassés des rayons français depuis plusieurs années. Lourds, les « packs » sont à l’origine de troubles musculo-squelettiques (TMS). Les codes-barres détachables évitent ainsi aux caissières de les porter. Avec le #challengelotvirtuel, Bruno Garnier et Anne-Laure Bulliffon ont décidément placé la barre très haut avec ce défi en apparence « extrêmement simple »…