Et si le sprint entre Moderna et Pfizer sur un rappel Omicron n'avait pas de sens, en plein doute sur la 4e dose?

Pfizer/BioNTech et Moderna viennent de démarrer des essais cliniques pour un rappel spécifique de leur vaccin face au variant Omicron. Avec le risque de voir un nouveau variant prendre le pas d'ici-là.

Les concurrents se marquent à la culotte. Le lendemain de l’annonce de Pfizer sur le démarrage des essais cliniques d’un rappel spécifique contre le variant Omicron du vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna a lui aussi enclenché, le 26 janvier, des essais sur son propre rappel vaccinal contre Omicron. La course entre les deux champions des vaccins anti-Covid à ARNm se poursuit, même après 2 milliards de doses distribuées en 2021 dans le monde par Pfizer/BioNTech et un peu plus de 800 millions de doses du Spikevax de Moderna. Les ambitions sont doublées en 2022, puisque Pfizer/BioNTech vise 4 milliards de doses produites cette année, quand Moderna s’organise pour atteindre un seuil de 2 à 3 milliards.

Un schéma plutôt à 4 doses

La nouvelle course au rappel Omicron marque quelques différences intéressantes sur les modalités des essais cliniques. Pfizer et BioNTech travaillent sur trois cohortes, rassemblant au total 1420 participants. 615 d’entre eux sont des personnes vaccinées avec deux doses de leur Comirnaty et recevront, 3 à 6 mois après la seconde dose, une, voire deux doses du rappel spécial Omicron. 600 autres vaccinés - déjà avec trois doses - recevront, 3 à 6 mois après leur dernière injection, une quatrième dose avec le vaccin adapté à Omicron. Enfin, 205 participants non-vaccinés recevront trois doses du vaccin formulé après l'émergence d'Omicron.

