Et si le plan allemand de 200 milliards d’euros était une bonne nouvelle pour l’Europe?

L’Allemagne campe sur ses positions. Depuis que le chancelier Olaf Scholz a dévoilé son plan de soutien massif de 200 milliards d’euros pour soulager entreprises et ménages face à la flambée de leurs factures énergétiques, il s’est attiré les foudres d’une bonne partie des capitales européennes. Le cavalier seul de l’Allemagne inquiète à Rome comme à Varsovie, et à Paris de façon plus mezzo voce, car il menace l’existence même du marché unique. Tous les pays européens n’ont pas les mêmes capacités d’endettement, ni les mêmes moyens à mettre sur la table, ce qui crée un risque de voir les divergences économiques s’accroître encore un peu plus dans la zone euro.

La peur d’une course aux subventions délétère au sein de l’Europe est partagée par les commissaires européennes Thierry Breton, au marché intérieur, et Paolo Gentiloni, aux affaires économiques, qui appellent à plus de solidarité dans une tribune reprise par les Echos.

90 milliards d'euros pour les ménages et les entreprises allemands

