Et si économiser pouvait rimer avec durabilité ?

Innovation constante depuis 1984

MSK Emballage SARL, un des pionniers dans la conception de systèmes de houssage sous film rétractable, a toujours su s’adapter aux besoins des différentes industries. Que ce soit renforcer l’hygiène des systèmes mécaniques avec un revêtement en métal pour l’industrie agro-alimentaire, atteindre de hautes cadences de houssage pour l’industrie du verre ou encore housser divers formats de palettes avec une seule machine lors de palettisation par picking pour les centres logistiques, les solutions MSK font preuve de flexibilité.

L’année dernière, un nouveau système de houssage étirable sans l’utilisation d’hydraulique, MSK Wraptech, a été conçu pour l’industrie de la chimie et des matériaux de construction permettant de housser sacs, octabins ou big bags tout en réduisant la consommation d’énergie et de film grâce au procédé d’étirement MSK breveté (EP 1 353 847 et EP 1 717 148).

MSK propose ainsi des solutions innovantes et flexibles, vis-à-vis des demandes et produits spécifiques de ses clients.

Au cœur des préoccupations environnementales et économiques

Avoir à cœur de satisfaire les besoins de ses clients signifie aussi être une entreprise à l’écoute des difficultés rencontrées. Face aux incertitudes et difficultés économiques actuelles, atteindre cet objectif devrait en même temps pouvoir permettre aux entreprises de limiter leurs coûts – et c’est ce que MSK Emballage propose !

Concernant les systèmes de houssage, la nouvelle génération de cadre de rétraction MSK permet d’économiser jusqu’à 40 % d’économies d’énergie lors du houssage de palettes. Ils offrent même un cadre de rétraction électrique, le MSK Corritech, qui aide les entreprises à atteindre leur objectif de neutralité carbone en renonçant durablement aux combustibles fossiles tout en conservant les avantages du houssage rétractable.

Il en va de même pour les systèmes de déhoussage MSK qui non seulement sécurisent le lieu de travail en évitant toute chute d’objets grâce à leur système de retrait de film automatique, diminuent les coûts liés au personnel, mais contiennent également un système spécial d’évacuation de film permettant de le recycler ultérieurement.

En tant qu’entreprise à la pointe de la technologie, MSK Emballage a aussi développé des solutions logicielles avec sa gamme de produits MSK EMSY, qui rendent possible le contrôle des installations MSK et la visualisation de la consommation d’énergie et de film en temps réel. Selon les résultats observés, des mesures préventives ou correctrices peuvent ainsi être prises, ce qui aide à terme les entreprises à limiter leurs coûts, mais aussi leur empreinte carbone.

Et si combiner économies et durabilité était non seulement possible, mais simple ?

En effet, MSK Emballage est un fournisseur clé en main. Cela signifie que l’ensemble de vos besoins peuvent être satisfaits par un seul fournisseur : du chargement ou déchargement automatique de camions, en passant par des systèmes de convoyage pour le transport interne de vos charges, aux systèmes de palettisation, de houssage ou encore de déhoussage… MSK Emballage mettra tout en œuvre pour simplifier vos processus avec ses systèmes complets !

Ne vous heurtez plus à de diverses lourdeurs administratives engendrées par la multiplicité des interlocuteurs - de la conception, à l’installation jusqu’aux services après-vente, un seul interlocuteur sera à contacter : MSK Emballage !

Venez échanger en personne lors du salon Interpack à Düsseldorf en Allemagne, du 4 au 10 mai 2023, hall 12 stand C52. Prenez d’ores et déjà rendez-vous à info@mskemballage.fr

