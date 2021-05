[Climato-éthique] Un fonds empreinte carbone pour mieux relocaliser la production industrielle

C’est l’atout des derniers fabricants de panneaux solaires français. Grâce à un sourcing le plus local possible du verre et des lingots de silicium et à un travail acharné sur les process industriels, il est possible d'abaisser l’empreinte carbone des panneaux photovoltaïques. "Si on utilise notre technologie avec du silicium norvégien bas carbone, grâce à l’hydroélectricité, dans l’usine de Photowatt on obtient des panneaux avec une empreinte carbone de 350 kg de CO2 par kilowatt-crête (kWc), contre 500 à 1000 kgCO2/kWc pour les panneaux chinois", explique Laurent Pelissier, le dirigeant du fabricant de fours industriels grenoblois ECM Tech, potentiel repreneur de Photowatt, dernier producteur de lingots et plaquettes de silicium (Wafers) pour le photovoltaïque français.