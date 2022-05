La campagne pour l'élection présidentielle l’a encore prouvé. Celle des législatives devrait le confirmer. Alors que la France doit massivement installer de nouvelles capacités de production d'électricité bas carbone, pour électrifier ses transports et son industrie, pour répondre au vieillissement du parc nucléaire français et pour fermer les dernières centrales charbon et fioul - il en reste en dans les Outre-mer -, la France reste toujours aussi divisée entre pro-nucléaires, opposés aux éoliennes, et pro-renouvelables, opposés au nouveau nucléaire.

[...]