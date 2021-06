Et pendant ce temps… La Chine a dépassé la production nucléaire de la France

Journaliste pour le site web de L’Usine Nouvelle, Simon Chodorge assure La Matinale depuis 2018 pour couvrir les évolutions les plus importantes de l’industrie. Il est en charge de la rubrique “L’industrie c’est fou” pour présenter des inventions uniques et des innovations improbables. Diplômé de Sciences Po Lille et du Celsa en master journalisme, il est passionné de science-fiction, de cinéma, d’histoires humaines... et extraterrestres.