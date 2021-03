Espagne/Télécoms: Masmovil lance une OPA amicale sur Euskaltel

Masmovil a précisé dans un communiqué aux autorités boursières avoir déjà l'accord d'actionnaires détenant 52,32% du capital sur une offre de rachat amicale à raison de 11,17 euros par action en cash, soit une prime de 26,8% sur le cours moyen de clôture des six derniers mois.

Masmovil a ajouté que son offre était conditionnée à l'obtention d'au moins 75% du capital plus une action, et que les deux groupes formeraient ensemble "un projet industriel solide et complémentaire".

(Jessica Jones et Jesus Aguado; Gilles Guillaume pour la version française)