Espagne: L'inflation ralentit plus que prévu, à 3,3% en mars

(Reuters) - L'inflation a ralenti plus fortement que prévu en mars en Espagne pour retomber à un plus bas depuis août 2021, à 3,3% sur un an après 6,0% en février, montrent les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).