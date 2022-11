Espagne: Jusqu'à 12% de hausse des salaires pour les employés du distributeur Dia

(Reuters) - Dia a accepté d'accorder des augmentations de salaires allant jusqu'à 12% sur les deux prochaines années pour les employés de ses supermarchés et entrepôts en Espagne, en plus de primes exceptionnelles pour certains des travailleurs les moins bien rémunérés, afin de les aider à faire face à l'inflation persistante, ont fait savoir le groupe et les syndicats.