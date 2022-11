Erwan Coatenéa (Sodistra) : « Le Coq Vert, la meilleure source d’énergie renouvelable pour les entrepreneurs ! »

Présentez-nous Sodistra et ses services !

Fondée en 1971, Sodistra est une PME de 50 salariés que nous avons rachetée en 2013. Implantée au cœur du territoire de la Mayenne, elle réalise 50 millions de CA en France, à l’étranger et à l’export. Elle propose des solutions de traitement de l’air, avec la fabrication de gaines en matériaux composites, et des centrales permettant d’alimenter des industries alimentaires avec de l’air filtré, chaud, froid, humide ou sec.

L’activité industrielle est parfois présentée comme néfaste pour l’environnement. Qu’en pensez-vous ? Quelle est votre position sur les enjeux environnementaux actuels ?

Personnellement, ma philosophie environnementale est de minimiser mon impact sur la planète afin de laisser un meilleur héritage aux futures générations. C’est ce que je veux défendre à la tête de Sodistra : mon rôle est de trouver les ressources et les compétences pour continuer à évoluer et prendre le virage écologique. On parle beaucoup d’écologie environnementale mais l’écologie sociale et la place de l’humain dans la société doivent aussi devenir une priorité. L’industrie en territoire doit offrir l’opportunité aux personnes d’y travailler et d’y vivre bien.

L’industrie a ainsi un rôle majeur à jouer mais la transformation du secteur a commencé depuis déjà quelques années. Il me semble nécessaire de continuer à communiquer et sensibiliser sur les sujets liés à l'écologie, et de s’inspirer des bonnes pratiques des pairs.

Chez Sodistra, quelles démarche et actions concrètes avez-vous mises en place en matière environnementale ? Comment pourriez-vous inspirer vos pairs ?

C’est une démarche longue et pragmatique que nous avons engagée depuis des années. En 2016, nous avons reconstruit notre usine afin qu’elle soit plus performante et respectueuse de l’environnement. Grâce à cela, nous mesurons la qualité de l’air et ses rejets en permanence avec des capteurs. Nous avons réduit de 40 % les déchets et notre consommation électrique de 30 % ! Nous avons également réalisé une extension où nous avons installé des panneaux solaires, ce qui nous permet de couvrir 40 % de nos besoins annuels.

Nous avons eu de bons résultats. En effet, en nous appuyant sur la polyvalence des opérateurs, nous avons choisi de réaliser certaines opérations consommatrices d’énergies que par beau temps. Nous avons également fait évoluer les plannings et les organisations en nous calant sur les rythmes solaires. Nous avons enfin investi pour ramener à zéro les rejets, nous parvenons ainsi à détruire les vapeurs en auto-combustion et nous les neutralisons sans consommer d’énergie.

Vous étiez engagé depuis plusieurs années. Pourquoi avoir rejoint par la suite la communauté du Coq Vert de Bpifrance ?

Nous avons rejoint la communauté du Coq Vert en 2018 dans la continuité de ce que nous avions entrepris aux côtés du Coq Bleu (La French Fab) ! Notre objectif était de partager notre démarche et de trouver de nouvelles sources d’inspiration afin de faire de l’écologie une dimension stratégique de Sodistra. Pendant la crise du Covid-19, en mars 2020, j’en ai profité pour repenser l’organisation de Sodistra et les modes de fonctionnement. C’est en discutant avec des membres de la communauté du Coq Vert que j’ai trouvé des idées pertinentes pour poursuivre - et même accélérer - l’approche écologique de mon entreprise. L’échange entre pairs m’a en effet convaincu de mettre en place sur notre terrain de 8000 m², les obligations réelles environnementales (ORE), dispositif foncier de protection de l’environnement. En bloquant pendant 50 ans la construction de bâtiments sur ce dernier et en y plantant des arbres, je m’assure de préserver la nature !

En conclusion, que vous apporte cette communauté ?

La communauté du Coq Vert facilite le partage et incite les personnes qui n’en font pas partie à venir discuter avec vous. Nous échangeons entre pairs dès que possible, par tous les moyens imaginables (événements, réseaux…), pour diffuser les bonnes pratiques.

C’est finalement la meilleure source d’énergie renouvelable, un véritable coup de pouce vert aux industriels ! Le meilleur moyen de réduire sa consommation, c’est de laisser les énergies entrepreneuriales prendre le pouvoir de bien faire. Aujourd’hui, la réglementation autorise les personnes à se contenter de faire ce qu’ils peuvent alors que la volonté permet de faire ce qu’il faut. Appartenir à cette communauté m’apporte l’envie de continuer à partager et de transmettre ! Le Coq Vert accélère ainsi la transition écologique du secteur en s’appuyant sur l’intelligence collective d’industriels engagés.

Contenu proposé par Bpifrance